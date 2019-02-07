مصر.. إعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بـ

2019/02/07 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلنفذّت السلطات المصرية، اليوم الخميس، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل نجل أحد القضاة في "دلتا النيل" عام 2014، و"تأسيس جماعة إرهابية".ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمني مصري "لم تسمه"، قوله إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام، اليوم الخميس، في برج العرب (الإسكندرية)"، دون تفاصيل أخرى.وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "دلتا النيل" قد أصدرت عام 2016 أحكامها بالإعدام حضورياً لثلاثة متهمين، وغيابياً على متهمين اثنين، وأيدت محكمة النقض الحكم أواخر 2017.ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، و"تأسيس جماعة إرهابية".وكانت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية قد ذكرت عام 2016 أن نجل القاضي "تعرض لإطلاق النار أثناء استعداده للخروج مع والده بعد أن ترصد له المتهمون ظناً منهم أنه جاره ضابط الشرطة المسؤول عن ملف طلاب الجماعة الإرهابية (الإخوان المسلمون) بجامعة المنصورة".ومنذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس الأسبق "محمد مرسي" في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تصنّف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".وتخوض قوات الأمن منذ ذلك الحين، وخصوصاً في شمال ووسط سيناء، مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش "ولاية سيناء" المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد، وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين.

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