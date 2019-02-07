رويترز: امريكا منعت صدور بيان لمجلس الأمن يأسف لقرار الكيان الاسرائيلي طرد قوة مراقبة من الخليل

2019/02/07 | 22:31

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نقلت رويترز عن دبلوماسيين أميركيين أن واشنطن منعت صدور مشروع بيان

لمجلس الأمن الدولي كان سيعبر عن الأسف لقرار "إسرائيل" طرد قوة

مراقبة أجنبية من مدينة الخليل.الدبلوماسيون أوضحوا أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن بياناً من مجلس

الأمن بشأن هذه القضية "أمر مناسب".وكان مشروع البيان سيقر بأهمية البعثة المؤقتة وجهودها الرامية إلى

تعزيز الهدوء في المنطقة.

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