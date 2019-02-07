مجلس العموم البريطاني يناقش اقتراحا بشأن الانفصال من الاتحاد الاوربي يوم 14 فبراير

2019/02/07 | 22:31

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قالت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم على

تويتر إن أعضاء المجلس سيناقشون اقتراحا بشأن انفصال بريطانيا عن

الاتحاد الأوروبي يوم 14 فبراير شباط الجاري.

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