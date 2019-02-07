هل يجب أن تتخلى البشرية عن اللحوم؟

2019/02/07 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توصل علماء البيئة إلى أن حوالي 150 نوعا من الحيوانات قد تنقرض خلال السنوات القريبة، بسبب الصيد غير الشرعي وتحويل مواطنها إلى مراع للماشية.ويقول وليم ريبل من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية في مقال نشرته مجلة “Conservation Letters”: “أظهرت متابعتنا أننا قريبا سنأكل كل ما تبقى من الحيوانات الضخمة على الأرض، لأنه إضافة […]

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