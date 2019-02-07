عادل عبدالمهدي يتلقى دعوة رسمية من السيسي لزيارة مصر

2019/02/07 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم، مبعوث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سفير مصر في بغداد علاء موسى، والذي نقل دعوة رسمية من الرئيس السيسي لرئيس الوزراء لزيارة مصر.

ووعد عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه “بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن”.وأستعرض عبد المهدي والسفير المصري “العلاقات العراقية المصرية وسبل تطويرها في جميع المجالات، الى جانب بحث تطورات الاوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.وأعرب عبد المهدي “عن شكره للقيادة المصرية وموقفها الداعم للعراق واعتزازه بالعلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعه لزيادة التعاون في المجالات كافة”.





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