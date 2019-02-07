واتساب يحظر مليوني حساب شهرياً

2019/02/07 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضح مركز الاعلام الرقمي، بان شركة الواتسات تقوم بحظر مليوني حساب من منصتها الرقمية للتواصل الفوري في كل شهر.

وذكر بيان للمركزان “الشركة اشارت الى ان ثلاثة أرباع الحسابات السيئة يتم حظرها دون القيام بعملية الابلاغ المعروفة من قبل المستخدمين او اي تدخل بشري، وان نسبة 20% من هذا الحظر يتم اثناء عملية التسجيل عن طريق نظام التعلم الآلي”.واكد المركز ان “عمليات الحظر تستهدف غالبا الحسابات التي يحاول اصحابها استغلال خدمات الواتساب من خلال توزيع روابط تسعى لجمع معلومات شخصية عن بقية المستخدمين، او الترويج لافكار معينة، وهي امور تستخدم الرسائل الآلية وتنتهك شروط استخدام الواتساب بغض النظر عن نية المستخدم”.وشدد على ان “بعض عمليات الاحتيال التي يتم حظرها تكون عبارة عن استخدام عدة حسابات على كمبيوتر واحد، او باستخدام هواتف تحتوي على مجموعة من شرائح الموبايل”.وأشار المركز الى ان “الرسائل المزعجة والسبام تعتبر من المشكلات التي تواجهها الشركة وتحاول دائما التخلص منها، حيث يتم استخدام نظام التعلم الآلي للمساعدة في حجب هذه الحسابات التي يقف ورائها اشخاص يحاولون استغلال المنصة بحسب بيان الشركة”.





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