مفتش عام الداخلية يحقق بتسجيل 2637 عجلة مستوردة لموديلات قديمة خلافاً للضوابط والتعليمات

2019/02/07 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي بتشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق أضابير وسجلات تسجيل 2637 عجلة مستوردة كمواد احتياطية بموديلات قديمة بطرق غير مشروعة من قبل مديرية مرور كركوك ومديريات مرور أخرى

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