مراسلتنا: مصرع ثلاثة اشخاص بينهم طفل عراقي واصابة 19 اخرين في حادث تصادم باص سياحي في طريق شرم الشيخ

2019/02/07 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى طفل عراقي مصرعه واصيب 19 شخصا 8 منهم عراقيين، اضافة الى مصرع شخصين مصريين في حادث تصادم

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