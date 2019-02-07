2019/02/07 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويتر​أبدى أليسيو رومانيولي مدافع ميلان اعتقاده أن جونزالو هيجوايين زميله السابق لا يزال أفضل مهاجم في العالم.

وقال رومانيولي عن رحيل هيجوايين:"لا يوجد أي ضغائن، لا زلت أعتبره أفضل مهاجم في العالم".

وأوضح:"الأمر محبط، ولكنه حدد خياره وقرر الرحيل، ونحن نحترم ذلك".



اختيارات المحررين محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟!

وتابع:"إنه صديق لي وهو إذا كان سعيداً فكل شيء بخير"، والآن ليس لدينا أي ندم.

أيضاً نفى رومانيولي رغبته بالرحيل إلى يوفنتوس، قائلاً:"لم أسمع بتلك الشائعات، الانتقالات ليست مفتوحة وأنا سعيد للغاية في ميلان، لا أري سبباً لتغيير النادي".

يذكر أن هيجوايين قد انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي بعد قطع إعارته في صفوف ميلان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رومانيولي ينفي رحيله إلى يوفنتوس ويؤكد: هيجوايين الأفضل في العالم) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رومانيولي ينفي رحيله إلى يوفنتوس ويؤكد: هيجوايين الأفضل في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).