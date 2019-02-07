2019/02/07 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبر أبناء الشعب العراقي عن فرحتهم بزيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى معرض الكتاب الدولي فيما التقط البعض منهم الصور التذكارية مع الرئيس والسيدة الأولى في معرض الكتاب.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيون يعبرون عن فرحتهم بزيارة الرئيس برهم صالح الى معرض الكتاب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقيون يعبرون عن فرحتهم بزيارة الرئيس برهم صالح الى معرض الكتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).