2019/02/07 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بالوثيقة..الصحة توافق على انشاء مستشفى في "الدواية" بذي قار

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