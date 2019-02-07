آخر توقعات الأمطار في العراق وتحذير من هذا الأمر

2019/02/07 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تشير آخر توقعات حالة الطقس، اليوم الخميس، إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق واسعة من العراق، ابتداءً من الليلة، نتيجة تاثر البلاد بمنخفض جوي.

وأوضح المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على صفحته في الفيسبوك، أن "منخفضا جويا مندمجا مع منخفض السودان يستمر بالتأثير على مناطق البلاد حاليا"، وتوقع عطيه ان تشمل الامطار هذه الليلة مناطق:الانبار: خفيفة الشدة هذه الليلة وتنتهي غدا الجمعة.الموصل: هطول خفيف هذه الليلة.السليمانية: هطول خفيف هذه الليلة .دهوك: هطول خفيف شمالها فقط .كركوك: امطار على شكل قطرات .صحراء النجف: خفيفة الى معتدلة.مناطق من صلاح الدين: قطرات.العاصمة بغداد، وبابل، وكربلاء، والديوانية: أمطار خفيفة او قطرات.غرب السماوة: خفيفة.اما ابتداء من صباح غد الجمعة فتوقع عطيه هطول الامطار فقط في المناطق التالية:بغداد، وبابل، وكربلاء: خفيفة، تنتهي قبل ليل الجمعة مؤقتا.البصرة: يبدأ هطول الامطار الخفيفة في شمال البصرة ظهرا، وخلال ساعات الليل تشمل الامطار عموم البصرة تقريبا، وتكون مابين خفيفة الى معتدلة، تتوقف على فترات وتعود، ويستمر الحال لغاية قبل ظهر السبت، حيث تنتهي فرص الامطار .النجف: تشتد احيانا وتنتهي الفرصة في وقت متأخر من ليل الجمعة.الديوانية: خفيفة الى معتدلة، تشتد احيانا خلال ليل الجمعة حيث تنتهي تدريجيا.جنوب شرق الانبار: تنتهي خلال النهار.ميسان: معتدلة احيانا مع غزارة ليلا، وتنتهي الامطار خلال ساعات بعد ظهر يوم السبت.واسط: خفيفة الى معتدلة مع غزارة متوقعة ليل الجمعة خصوصا جنوبها، وتنتهي الامطار قبل ظهر السبت مؤقتا.ديالى: خفيفة خلال نهار الجمعة، تشتد احيانا خلال ساعات ليل وفجر السبت، وتنتهي الاحد.ذي قار والسماوة: خفيفة نهارا ومعتدلة تشتد على فترات ليلا، مصحوبة بالبرق والرعد، وتنتهي الامطار ظهر السبت.السليمانية: امطار خفيفة ومتفرقة نهارا، وتميل للاعتدال ليل الجمعة وفجر السبت، وتستمر الامطار بالهطول ايضا يوم السبت بصورة مستمرة ومعتدلة، وتستمر الاحد بصورة متقطعة.كركوك: امطار خفيفة الى معتدلة الجمعة والسبت تنتهي ظهر الاحد.اربيل : امطار خفيفة متفرقة تشتد ليل الجمعة لتميل للاعتدال قليلا، وتستمر معتدلة يوم السبت ايضا وتنتهي ليل السبت.الموصل: امطار خفيفة، تميل للاعتدال في شمالها فقط وتستمر الى الاحد في شمالها .دهوك: خفيفة الى معتدلة تستمر الجمعة والسبت والاحد .وحذر عطيه من غزارة هطول الأمطار والتي تشمل حتى الان المناطق التالية: ميسان، والسيول واردة شمالها، وذي قار {شمالها خصوصا}، والسماوة.كما وحذ عطية من نشاط الرياح الذي يشمل كافة مدن الوسط والجنوب ولكن {واسط، وبغداد، وجنوب ديالى، وصلاح الدين}، عليها الحذر اكثر لان سرعة الرياح ستكون عالية تصل لـ 70 كم في الساعة.ولفت عطيه إلى ان "الثلوج واردة في سوران وجومان ومناطق اخرى شمال شرق اربيل ".انتهى

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