2019/02/07 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iKFVZvaO_IA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزرفي: الحوارات لاستكمال الحكومة ستسفر عن حلول؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزرفي: الحوارات لاستكمال الحكومة ستسفر عن حلول؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).