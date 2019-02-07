حشد الانبار يوضح حقيقة استهداف “الاميركان” بصواريخ من قبل كتائب حزب الله

2019/02/07 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اوضح مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الخميس، حقيقة استهداف قاعدة امريكية بصواريخ من قبل كتائب حزب الله غربي الانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “قوة من كتائب حزب الله اطلقت 3 صواريخ على قاعدة امريكية في منطقة ناحية الرمانة بقضاء القائم غربي الانبار”.واضاف المصدر الذي فضل عدم […]

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