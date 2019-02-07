محدث.. الذهب يتراجع للجلسة الخامسة عند التسوية مع ارتفاع الدولار

2019/02/07 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت أسعار الذهب هامشياً للجلسة الخامسة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، ليسجل المعدن الأصفر أطول موجة خسائر منذ يوليو 2017، تزامناً مع مكاسب الدولار الأمريكي

ومنع صعود الدولار الأمريكي المعدن الأصفر أن يستفيد من تجدد التوترات التجارية ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أنه لايزال هناك مسافة كبيرة بين الصين والولايات المتحدة لعقد صفقة تجارية.





كما خفضت المفوضية الأوروبية التقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام الجاري.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهدت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة تراجعاً بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم مارس بنحو 20 سنتاً أو 0.01% إلى 1314.20 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% عند 1311.02 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% عند مستوى 96.509.





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