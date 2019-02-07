خضراوات يفضل أن تكون مطبوخة.. تعرف عليها

2019/02/07 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندخل كثيرا في نقاش بشأن ما إذا كان من الأفضل تناول بعض الخضراوات نيئة أم مطهية، من دون تقديم مبررات صحية بهذا الخصوص، تثبت صحة

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