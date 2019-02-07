3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً إنتاج

2019/02/07 | 22:51

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل ظهر العملاق

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