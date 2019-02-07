أحباط محاولة لتهريب مخدرات في البصرة

2019/02/07 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات حرس الحدود في المنطقة الرابعة، الخميس، أن "قوة أمنية ألقت القبض في منطقة حدودية في محافظة البصرة على متهم بتهريب المخدرات، وضبطت بحوزته 14 كغم من المواد المخدرة".وذكرت القيادة في بيان، انه "بعد توفر معلومات عن عملية تهريب للمخدرات تمكنت استخبارات قوات حرس الحدود في المنطقة الرابعة بالتعاون مع مكتب قائد قوات الشرطة في المحافظة من القاء القبض في منطقة حدودية على متهم بتنفيذ العملية".

وتابعت، أن "المفرزة ضبطت لدى المتهم 12 كغم من مادة الحشيش المخدرة، إضافة الى كيلوين من مادة الكرستال المخدرة".



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