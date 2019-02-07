زعيم عصائب اهل الحق: الأردن مطالب بمحاربة الأصوات التي تسعى لترسيخ النفس الطائفي

2019/02/07 | 22:58

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بغداد- العراق اليوم:

استقبل الامين العام لحركة عصائب اهل الحق "عاطف الطراونة" رئيس مجلس النواب الاردني والو...





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