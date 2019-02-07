بغداد تستغيث من العطش تلوّث الأنهر وقلة الاطلاقات المائية سيبطشان بالناس

2019/02/07 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محليات ,

2019/02/08 00:41

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بغداد- العراق اليوم:

وجه محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري نداء استغاثة الى رئاسة الوزراء والجهات الساندة من امانة بغداد ووزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية والحشد الشعبي والمحافظات القريبة بتوفير الاليات التخصصية من حوضيات لاسعاف أهالي قضاء المدائن والنهروان وجسر ديالى وحي الوحدة ".الجزائري وفي بيان عاجل وصل الى "العراق اليوم" دعا خلاله " جميع الوزارات والمؤسسات الساندة ورئاسة الوزراء الى ارسال الاليات التخصصية لتوفير المياه الصالحه للشرب الى أهالي قضاء المدائن والنواحي التابعة له ، مؤكدا ان محافظة بغداد استنفرت كل جهودها لتطويق الازمة الا ان إمكانيات المحافظة لاتتناسب مع حجم المشكلة ".وأضاف الجزائري " ان هناك عجز كبير في الماء الصالح للشرب وتعاني هذه المناطق من شح حقيقي للماء بسبب تلوث نهر ديالى بسبب قلة الاطلاقات المائية "، مبينا انه "تم عقد الاجتماعات المشتركة مع وزارة الموارد المائية وابلاغنا من قبل الوزارة انه تم زيادة الاطلاقات من سامراء ومن مناطق أخرى بمقدار 100 متر مكعب بالثانية الا ان هذه الكميات لم تصل ولم تسهم بدفع المياه الملوثة في نهر ديالى ومعالجة الموقف ".

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