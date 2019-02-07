توقعات بحدوث فوضى شاملة على الأرض

2019/02/07 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اكتشف علماء جامعة ماكغيل الكندية أن ذوبان الجليد سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها لمناخ الأرض، بما فيها ظهور ظروف جوية شاذة وتغير درجة حرارة الهواء الجوي للأرض.ويفيد موقع “EurekAlert” بأن الباحثين توقعوا سيناريو تغير المناخ وفقا لما يجري حاليا من التقلص السريع في مساحة الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وتأثير […]

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