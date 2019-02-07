محافظ بغداد يوجه نداء استغاثة عاجل لرئاسة الوزراء لـ

2019/02/07 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلوجه محافظ بغداد، فلاح الجزائري، اليوم الخميس، نداء استغاثة إلى رئاسة الوزراء والجهات الساندة من أمانة بغداد، وزارة الدفاع، وزارة الموارد المائية، الحشد الشعبي، والمحافظات القريبة، "بتوفير الآليات التخصصية لإسعاف أهالي قضاء المدائن والنهروان وجسر ديالى وحي الوحدة".ونشر المكتب الإعلامي للجزائري، بياناً عاجلاً، دعا خلاله "جميع الوزارات والمؤسسات الساندة ورئاسة الوزراء إلى إرسال الآليات التخصصية لتوفير المياه الصالحة للشرب إلى أهالي قضاء المدائن والنواحي التابعة له"، مؤكداً أن "محافظة بغداد استنفرت كل جهودها لتطويق الأزمة، إلا أن إمكانيات المحافظة لا تتناسب مع حجم المشكلة ".وأضاف البيان أن "هناك عجز كبير في الماء الصالح للشرب، وتعاني هذه المناطق من شح حقيقي في المياه بسبب تلوث نهر ديالى بسبب قلة الإطلاقات المائية".وأشار البيان إلى أنه "تم عقد الاجتماعات المشتركة مع وزارة الموارد المائية وإبلاغنا من قبل الوزارة أنه تمت زيادة الإطلاقات من سامراء ومن مناطق أخرى بمقدار 100 متر مكعب بالثانية، إلا أن هذه الكميات لم تصل ولم تسهم في دفع المياه الملوثة بنهر ديالى ومعالجة الموقف".

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