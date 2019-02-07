التواجد الامريكي في العراق .. محور (الحصاد) بين فهمي وعبد الاله

2019/02/07 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو تحالف سائرون رائد جهاد فهمي ان على الحكومة ان توضح إمام

البرلمان تواجد القوات الأمريكية.

وقال فهمي اثناء استضافته في برنامج (الحصاد) الذي تبثه افاق : " ان

حكومة عبد المهدي ملزمة بتقديم اجوبة لمجلس النواب حول تواجد القوات

الامريكية واعدادها وطبيعة عملها" ، مشيرا الى ان "كتلة سائرون

موقفها ثابت برفض التواجد الامريكي".واضاف فهمي : ان "الحكومة لاتريد ان يزج العراق نحو محور وينأى

بنفسه عن الصراعات"، مبينا "ان سائرون والفتح قادرون على تحريك

البرلمان لإخراج القوات الأمريكية فب ظل توفر ارضية ملائمة وارادة

سياسية حقيقة".

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