استشهاد يمني برصاص العدوان السعودي في البيضاء

2019/02/07 | 23:02

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استشهد مواطن يمني ،الخميس، برصاص مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي

في محافظة البيضاء.وأفادت مصادر محلية بالمحافظة بأن مرتزقة العدوان قتلوا أحد

المواطنين في نقطة السوفعي بمنطقة قانية.

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