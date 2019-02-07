2019/02/07 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الاتصالات لواع: سندخل تقنية 4G للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/07 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاتصالات لواع: سندخل تقنية 4G للعراق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاتصالات لواع: سندخل تقنية 4G للعراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).