2019/02/07 | 23:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الاتصالات لواع: سندخل تقنية 4G للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/07 | 23:05.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاتصالات لواع: سندخل تقنية 4G للعراق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاتصالات لواع: سندخل تقنية 4G للعراق ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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