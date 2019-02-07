مشعان الجبوري: الرئيس بارزاني انتزع للإقليم مكاسب غير مسبوقة

2019/02/07 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي المعروف والنائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، إن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني انتزع مكاسب «غير مسبوقة» لإقليم كوردستان، مستثمراً الصراعات الدولية القائمة في المنطقة والتنافس بين الأطراف السياسية العراقية.

وقال الجبوري في ‹تغريدة› له بموقع ‹تويتر›: «ظن البعض أن منع الشعب الكوردي من نيل الاستقلال، رغم إجماعه على التصويت بنعم، أضعف من دوره».

ظن البعض ان منع الشعب الكردي من نيل الاستقلال رغم اجماعة على التصويت بنعم اضعف من دورهلكن الرئيس مسعود البارزاني استثمر بدهاء الصراع الايراني الامريكي وتنافس الشيعة على السلطة وانتقم من حيدر العبادي بمنعه من الرئاسة مجددا وانتزع للاقليم مكاسب غير مسبوقة في الميزانية الاتحادية

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) ٧ فبراير ٢٠١٩

وتابع الجبوري، قائلاً: «لكن الرئيس مسعود بارزاني استثمر بدهاء الصراع الإيراني الأمريكي وتنافس الشيعة على السلطة، وانتقم من حيدر العبادي بمنعه من الرئاسة مجدداً، وانتزع للإقليم مكاسب غير مسبوقة في الميزانية الاتحادية».

وأجرى إقليم كوردستان في 25 أيلول / سبتمبر 2017 استفتاء صوت الغالبية الساحقة من المشاركين فيه لصالح الاستقلال عن العراق، أعقبته إجراءات انتقامية من حكومة حيدر العبادي بحق شعب الإقليم، وهجوم غير مبرر من قبل ميليشيات الحشد والقوات العراقية الأخرى على كركوك وباقي المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ (المتنازع عليها).

إلاّ أن العلاقات بين أربيل وبغداد شهدت تحسناً ملحوظاً بعد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، حيث تم البدء بحل المشاكل العالقة بين الجانبين، ومنها التحسينات التي أدخلت على الموازنة الاتحادية للعام 2019 والتي وصفها مسؤولو الإقليم بأنها أفضل من سابقاتها.





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