الإسترليني يتحول للارتفاع مع بعد تصريحات كارني بشأن الفائدة

2019/02/07 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحول الجنيه الإسترليني للارتفاع أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتجه للصعود الأول في 6 أيام مع احتمالية رفع معدل الفائدة البريطانية.





وتعافت العملة البريطانية بعد أن صرح محافظ بنك انجلترا مارك كارني أن هناك احتمال للمزيد من رفع معدل الفائدة.





وأشار كارني إلى أن الأسواق لا يجب أن تستعد لسيناريو عدم زيادة معدل الفائدة.





وقرر البنك المركزي البريطاني اليوم تثبيت معدلات الفائدة عند نفس مستوياتها البالغ 0.75% وفقاً للتوقعات.





وكان الجنية الإسترليني قد تراجع في وقت سابق من التعاملات بعد أن خفض بنك انجلترا تقديرات النمو الاقتصادي للملكة المتحدة إلى 1.2% هذا العام من 1.7% في التوقعات السابقة.





وفي تطورات البريكست، أكد الاتحاد الأوروبي على أنه سيعمل مع رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي بشأن مطالب الخروج من الكتلة.





وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى 1.2960 دولار بعد أن سجل مستوى 1.1854 دولار في وقت سابق من التعاملات.





كما ارتفعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 0.8757 إسترليني.





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