2019/02/07 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من يسيطر على نفط كركوك ولماذا تشكل المحافظة نقطة حرجة للسياسيين. ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TwA9A2PFxjk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من يسيطر على نفط كركوك ولماذا تشكل المحافظة نقطة حرجة للسياسيين. ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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