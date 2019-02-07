عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

2019/02/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتحم 43 مستوطناً اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى بحماية عسكرية "إسرائيلية".



وأفادت مصادر محلية، بأن جماعات المستوطنين نظمت جولات متتالية في أرجاء المسجد الأقصى بعد

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