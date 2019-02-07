بمشاركة نادية مراد : اختتام اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة داعش

2019/02/07 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – واشنطن اختتم يوم امس الاربعاء 6 شباط/فبراير 2019، فعاليات اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي المتطرف في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، بمشاركة الناشطة الايزيدية والحاصلة على جائزة النوبل للسلام 2018، “نادية مراد” وتزعم الاجتماع وزير خارجية أمريكا “مايك بومبيو” الذي رحب بـ”نادية” وركز على معاناة النازحين […]

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