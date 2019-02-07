2019/02/07 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب عن ائتلاف الوطنية مثنى السامرائي على انباء ترشيح امين سر وزارة الدفاع اللواء علي الاعرجي، رافضا اي املاءات من قبل رئيس الوزراء على ائتلاف الوطنية، مؤكدا ان المنصب من استحقاق ائتلافه.وأعرب السامرائي في تصريح صحفي، عن "استغرابه لضرب الاستحقاقات والاتفاقات عرض الحائط واصرار رئيس الوزراء على ترشيح شخصيات معينة دون أخرى"

وأضاف، ان "توزيع الحقائب الوزارية لم يكن وفق الاستحقاق الانتخابي",

وكشف السامرائي، عن وجود امر خطير يحصل في وزارة الدفاع في الوقت الحالي منها استحداث مناصب واجراءات تسعى لإفراغ صلاحيات الوزير المقبل، مشيرا الى ان نواب الوطنية سيجتمعون مع رئيس الوزراء من اجل بحث هذا الملف “.

واكد، ان "الوطنية ستعارض في البرلمان اي مرشح يقدم للدفاع في حال لم يكن المرشح من اعضائها مشيرا الى ان نواب سنة الاصلاح وسنة البناء متفقون على مرشح الوطنية".



انتهى/ ف

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح الوطنية للدفاع يرد على انباء ترشيح الاعرجي بدلا عنه للمنصب) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح الوطنية للدفاع يرد على انباء ترشيح الاعرجي بدلا عنه للمنصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).