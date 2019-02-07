بومبيو يؤكد على دعم العراق واحترام سيادته ودستوره

2019/02/07 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو على وجوب دعم العراق واحترام سيادته ودستوره من قبل الجميع.

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