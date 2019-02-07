أنباء عن إعتقال {أوس الخفاجي} في بغداد

2019/02/07 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت أنباء بإعتقال {أوس الخفاجي} قائد قوات {أبي الفضل العباس} التابعة للحشد الشعبي، وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الانباء بان "قوة من أمن الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد الى منطقة الكرادة وقامت بإعتقال {الخفاجي}".وأضاف ان "الخفاجي عاد لمنزله بعد استدعائه لمقر أمن الحشد".انتهى

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