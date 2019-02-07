2019/02/07 | 23:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أفادت أنباء بإعتقال {أوس الخفاجي} قائد قوات {أبي الفضل العباس} التابعة للحشد الشعبي، وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن إعتقال {أوس الخفاجي} في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الانباء بان "قوة من أمن الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد الى منطقة الكرادة وقامت بإعتقال {الخفاجي}".وأضاف ان "الخفاجي عاد لمنزله بعد استدعائه لمقر أمن الحشد".انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنباء عن إعتقال {أوس الخفاجي} في بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنباء عن إعتقال {أوس الخفاجي} في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).