المغرب ينسحب من تحالف السعودية في اليمن ويستدعي سفيره من الرياض

2019/02/07 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مسؤول حكومي مغربي اليوم الخميس إن المملكة انسحبت من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وصرح المسؤول المغربي بأن بلاده لن تشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في الائتلاف الذي تقوده السعودية.وذكرت وكالة "أسوشايتد برس" أن المسؤول المغربي لم يذكر المزيد من التفاصيل، مضيفة أن الحكومة المغربية لم تكشف عن تفاصيل مشاركة قواتها في التحالف العربي ضد الحوثيين.كما أفادت الوكالة بأن الرباط استدعت سفيرها لدى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن حدة التوتر تصاعدت بين الرباط والرياض وسط مخاوف دولية بشأن الأعمال السعودية في حرب اليمن وقضايا أخرى.انتهى

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