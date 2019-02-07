قوة مجهولة تقتحم مقر لواء أبو فضل العباس وتعتقل أوس الخفاجي

2019/02/07 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاعتقلت قوة مجهولة، مساء اليوم الخميس، 7 شباط، 2019، أمين عام لواء أبو الفضل العباس التابع للحشد الشعبي، أوس الخفاجي.وأفاد مصدر خاص لشبكة رووداو الإعلامية بأن مجموعة من السيارات السوداء لاتحمل لوحات التسجيل المرورية داهمت مقر لواء أبو الفضل العباس في بغداد.وأضاف المصدر أن القوة المجهولة اعتقلت أوس الخفاجي وجميع الموجودين في المقر.

يأتي هذا بعد ساعات من تصريح للخفاجي اتهم فيه جهات تابعة لإيران بالوقوف وراء مقتل الكاتب الروائي العراقي علاء مشذوب أمام منزله في كربلاء الأسبوع الماضي.وقال الخفاجي إن "ابن عمي علاء مشذوب كتب مقالاً ضد إيران، فجاء البعض وقتله حباً في إيران"، مطالباً "برفض جميع التواجد الأجنبي والتدخلات الإيرانية في العراق".وتوقع أن "يقف الشعب العراقي مع القوات الأمريكية، بسبب الفساد الحكومي والسياسيين في البلد".يشار إلى أن الخفاجي رجل دين وسياسي عراقي، كان أحد أقطاب التيار الصدري، ثم أصبح الأمين العام لقوات "أبو الفضل العباس" التي أسسها عام 2012 وتعد مكوناً بارزاً في "الحشد الشعبي".وخلال السنوات الماضية، شارك لواء "أبو فضل العباس" في معارك دفاعاً عن قوات الرئيس السوري، بشار الأسد، كما حارب تنظيم داعش لاحقاً، وحتى الآن تعرض الخفاجي للعديد من محاولات الاغتيال سواء في العراق أو سوريا.

تحرير: شونم عبدالله

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