2019/02/07 | 23:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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تصنيف الفيفا // أول ???? منتخبات في آسيا: 1⃣ ???????? إيران 22 2⃣ ????????
اليابان 27 3⃣ ???????? كوريا 38 4⃣ ???????? أستراليا 42 5⃣ ???????? قطر 55 6⃣ ????????
الإمارات 67 7⃣ ???????? السعودية 70 8⃣ ???????? الصين 72 9⃣ ???????? العراق
80 ???? ???????? سوريا 83
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصنيف الفيفا -أول 10 منتخبات في آسيا...) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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