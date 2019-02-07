تصنيف الفيفا -أول 10 منتخبات في آسيا...

2019/02/07 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصنيف الفيفا // أول ???? منتخبات في آسيا: ‏1⃣ ???????? إيران 22 ‏2⃣ ????????

اليابان 27 ‏3⃣ ???????? كوريا 38 ‏4⃣ ???????? أستراليا 42 ‏5⃣ ???????? قطر 55 ‏6⃣ ????????

الإمارات 67 ‏7⃣ ???????? السعودية 70 ‏8⃣ ???????? الصين 72 ‏9⃣ ???????? العراق

80 ‏???? ???????? سوريا 83

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