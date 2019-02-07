بشكل رسمي سيتم الغاء قانون افضلية الهدف خارج ملعبك في البطولات التي يشرف فيفا والاتحاد الأوروبي

2019/02/07 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بشكل رسمي واعتباراً من الموسم القادم سيتم الغاء قانون

افضلية الهدف خارج ملعبك في البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي

"فيفا" والاتحاد الأوروبي "

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