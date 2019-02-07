ترامب يؤكد أنه لن يجتمع مع الرئيس الصيني قبل موعد انتهاء مهلة في أول مارس

2019/02/07 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أول مارس آذار، وهو موعد انتهاء مهلة حددها البلدان للتوصل لاتفاق بشأن التجارة.

وسأل صحفي ترامب هل سيكون هناك اجتماع قبل موعد انتهاء المهلة فأجاب قائلا “لا”.

وعندما سئل هل سيكون هناك اجتماع في الشهر القادم أو نحو ذلك، قال ترامب “لا أعرف حتى الآن… ربما”.

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