بنيران صديقة.. شبيبة الساورة يفوز لأول مرة في الدوري الجزائري هذا العام

2019/02/07 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض الأهلي والزمالك قطبا كرة القدم المصرية اختبارين في غاية القوة، يوم الخميس، بالدوري الممتاز أمام مصر للمقاصة وبيراميدز على الترتيب في مباراتين مؤجلتين.

ويسعى الأهلي حامل اللقب لمواصلة التحسن وتضييق الفارق الكبير مع غريمه الزمالك الذي سيلتقي مع بيراميدز الساعي لتقاسم الصدارة.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 41 نقطة من 16 مباراة بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة ومصر للمقاصة الثالث برصيد 30 نقطة من 18 مباراة والأهلي الرابع وله 27 نقطة من 14 مباراة.

ووصف محمد يوسف مساعد مدرب الأهلي مواجهة المقاصة بأنها “مهمة للغاية”.

وأضاف لموقع النادي على الانترنت “الأهلي أغلق ملف البطولة الأفريقية قبل العودة من الجزائر وأصبح التركيز منصبا على مباريات الدوري العام خاصة أن الفريق يخوض تحديا قويا لاستعادة مكانته في جدول المسابقة”.

وتابع “مشوار الدوري ما زال طويلا ولدينا الحافز القوي من أجل الدفاع عن اللقب المحلي ونحن متفائلون بالمرحلة المقبلة..



الأهلي قادر على حصد البطولات خلال الموسم الحالي سواء بطولة افريقيا أو الدوري العام”.

وتعادل الأهلي 1-1 مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري الأبطال.



ويسعى الأهلي إلى تجهيز لاعبيه العائدين من الإصابة بعد أن أعلن عن تعافي سعد سمير وباسم علي وصلاح محسن ومن قبلهم النيجيري جونيور أجايي بينما تأكد غياب وليد سليمان صانع اللعب بسبب إصابة لحقت به في مباراة شبيبة الساورة.

في المقابل قال طلعت يوسف مدرب مصر للمقاصة إن مباراة الأهلي بالنسبة له ولفريقه مباراة من ثلاث نقاط.

وأضاف “لا أخفي سرا انني أبحث عن الفوز حتى نظل في المربع الذهبي لكنني أسعى لرفع الضغوط عن لاعبي فريقي وطالبتهم بالتعامل مع المباراة بشكل عادي للغاية”.

وأكد يوسف أنه يعلم تماما الضغوط الملقاة على عاتق لاعبي الأهلي وسيعمل على استغلالها وتحقيق نتيجة إيجابية.

*مباراة قمة

ويأمل الزمالك في الفوز على بيراميدز يوم الخميس أيضا لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري والابتعاد أكثر عن الأهلي.

وعبر المدرب السويسري كريستيان جروس عن أهمية المباراة بقوله “الاحتفاظ بصدارة الدوري من أهم مطالبي في المرحلة القادمة والفوز على بيراميدز هو مفتاح الحفاظ على الصدارة”.

وأضاف في جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل التدريب استعدادا لبيراميدز “أغلقنا ملف البطولة الافريقية بشكل مؤقت واطالبكم بالتركيز والفوز بنقاط مباراة بيراميدز”.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه اتحاد طنجة المغربي 3-1 في إياب الدور الثالث للبطولة يوم السبت.

وجاء تأهل الزمالك بعد انتهاء مباراة الذهاب في مدينة طنجة بالتعادل السلبي الأسبوع الماضي.

ويسعى حسام حسن مدرب بيراميدز إلى تحقيق الفوز على منافس سبق أن دربه.

وواصل بيراميدز صفقاته المميزة بانهاء اجراءات ضم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي وأفضل لاعب في آسيا 2017.

ووعد مسؤولو النادي بصفقة أخرى خلال 24 ساعة القادمة وقبل مواجهة الزمالك للدفع بها كما حدث في صفقة عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق الذي تم ضمه قبل مواجهة حامل اللقب بساعات وشارك في المباراة وساهم في تحقيق الفوز على الأهلي.

وبعيدا عن اللقائين المؤجلين للأهلي والزمالك تتواصل مباريات الجولة 20 لمسابقة الدوري حيث يلتقي غدا الأربعاء حرس الحدود مع الجونة وإنبي مع سموحة والانتاج الحربي مع الداخلية.

وكانت مباريات هذه الجولة افتتحت يوم السبت بتعادل المقاولون العرب مع النجوم 2-2 وفوز بيراميدز على طلائع الجيش 3-1.

وتقام يوم الخميس، المخصص للمؤجلات، مباراتان مؤجلتان إضافة لمباراتي الأهلي ومصر للمقاصة والزمالك مع بيراميدز حيث يلتقي بتروجت مع الاسماعيلي والمصري البورسعيدي مع المقاولون.

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