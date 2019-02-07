ما هو تاريخ مواجهات مدرب ليفربول

2019/02/07 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بعض الأحيان يبدو وكأن القدر في كرة القدم يتعمد اختبار أندية أو أشخاص بعينهم وهو ما حتماً يشعر به يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة بايرن ميونخ في دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن اضطر في 2016 لمواجهة فريقه السابق بروسيا دورتموند في بطولة الدوري الأوروبي وها هو يستعد لذكرى جديدة قديمة تجمعه بالعملاق البافاري.كان بالإمكان لليفربول أن يواجه أندية آخرى مثل برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، بورتو بروسيا دورتموند ولكن الحظ وضعه في طريق بايرن ميونخ في مواجهة خاصة مع رجال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، حاول أسطورة الريدز أيان راش النظر إلى النصف الممتلئ من الكوب مشدداً على أهمية معرفة كلوب بقدرات البطل الألماني، وأنها قد تمنح الليفر الأفضلية في مواجهات الفريقان معاً.وفي هذا التقرير سيقودكم جول إلى معرفة تاريخ المواجهات بين يورجن كلوب وفريق بايرن ميونخ.

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تاريخ مواجهات يورجن كلوب ضد بايرن ميونخ واجه يورجن كلوب فريق بايرن ميونخ لما يقرب من 29 مرة، ولكن الإحصائيات ضده ليست مبشرة للغاية حيث تمكن من تحقيق الفوز في ثماني مباريات فقط، خسر 16 لقاء ولم يحقق انتصاره الأول ضدهم سوى بعد 12 محاولة. التاريخ المباراة المسابقة فوز/خسارة/تعادل 27 نوفمبر 2004 بايرن ميونخ 4 - 2 ماينتس الدوري الألماني خسارة 7 مايو 2005 ماينتس 2 - 4 بايرن ميونخ الدوري الألماني خسارة 26 نوفمبر 2005 بايرن ميونخ 2 - 1 ماينتس الدوري الألماني خسارة 24 يناير 2006 بايرن ميونخ 3 - 2 ماينتس ربع نهائي كأس ألمانيا خسارة 23 أبريل 2006 ماينتس 2 - 2 بايرن ميونح الدوري الألماني تعادل 16 ديسمبر 2006 ماينتس 0 - 4 بايرن ميونخ الدوري الألماني خسارة 19 مايو 2007 بايرن ميونخ 5 - 2 ماينتس الدوري الألماني خسارة 23 أغسطس 2008 بروسيا دورتموند 1 - 1 بايرن ميونخ الدوري الألماني تعادل 8 فبراير 2009 بايرن ميونخ 3 - 1 بروسيا دورتموند الدوري الألماني خسارة 12 سبتمبر 2009 بروسيا دورتموند 1 - 5 بايرن ميونخ الدوري الألماني خسارة 13 فبراير 2010 بايرن ميونخ 3 - 1 بروسيا دورتموند الدوري الألماني خسارة 3 أكتوبر 2010 بروسيا دورتموند 2 - 0 بايرن ميونخ الدوري الألماني فوز 26 فبراير 2011 بايرن ميونخ 1 - 3 بروسيا دورتموند الدوري الألماني فوز 19 نوفمبر 2011 بايرن ميونخ 0 - 1 بروسيا دورتموند الدوري الألماني فوز 11 أبريل 2012 بروسيا دورتموند 1 - 0 بايرن ميونخ الدوري الألماني فوز 12 مايو 2012 بايرن ميونخ 2 - 5 بايرن ميونخ نهائي كأس ألمانيا فوز 12 أغسطس 2012 بايرن ميونخ 2 - 1 بروسيا دورتموند كأس السوبر الألماني خسارة 1 ديسمبر 2012 بايرن ميونخ 1 - 1 بروسيا دورتموند الدوري الألماني تعادل 27 فبراير 2013 بايرن ميونخ 1 - 0 بروسيا دورتموند ربع نهائي كأس ألمانيا خسارة 4 مايو 2013 بروسيا دورتموند 1 - 1 بايرن ميونخ الدوري الألماني تعادل 25 مايو 2013 بروسيا دورتموند 1 - 2 بايرن ميونخ نهائي دوري أبطال أوروبا خسارة 27 يوليو 2013 بروسيا دورتموند 4 - 2 بايرن ميونخ كأس السوبر الألماني فوز 23 نوفمبر 2013 بروسيا دورتموند 0 - 3 بايرن ميونخ الدوري الألماني خسارة 12 أبريل 2014 بايرن ميونخ 0 - 3 بروسيا دورتموند الدوري الألماني فوز 17 مايو 2014 بايرن ميونخ 2 - 0 بروسيا دورتموند نهائي كأس ألمانيا خسارة 13 أغسطس 2014 بروسيا دورتموند 2 - 0 بايرن ميونخ كأس السوبر الألماني فوز 1 نوفمبر 2014 بايرن ميونخ 2 - 1 بروسيا دورتموند الدوري الألماني خسارة 4 أبريل 2015 بروسيا دورتموند 0 - 1 بايرن ميونخ الدوري الألماني خسارة 28 أبريل 2015 بايرن ميونخ 1 - 1 بروسيا دورتموند نصف نهائي كأس ألمانيا تعادل *الجدول خاص بالمباريات الرسمية فقط، حيث سبق لكلوب التفوق على بايرن ميونخ ودياً في كأس أودي بثلاثية نظيفة

جاءت جميع الانتصارات الثمانية ليورجن كلوب على بايرن ميونخ في فترته تدريبه لبروسيا دورتموند حيث أخفق في التفوق على العملاق البافاري أثناء تدريبه لفريق ماينتس، وحظى بفترة ذهبية ضدهم في موسمي 2010-2011 و2011-2012 عندما تًوج بالدوري الألماني وحقق الفوز في خمس مباريات متتالية.

بعدها تراجعت نتائج كلوب ضد بايرن ميونخ وفاز في ثلاثة لقاءات فقط من أصل 13 مباراة لعبها وهو ما سيكون مقلقاً نوعاً لجماهير ليفربول، وكان قد تواجه معهم في ثلاثة نهائيات أثنان منهم في كأس ألمانيا وآخر في دوري أبطال أوروبا، ولم يتمكن سوى بالتتويج ببطولة كأس ألمانيا عام 2012 عندما فاز بنتيجة 5-2 وتقابل ضده في ثلاث مباريات لكأس السوبر وفاز في أثنين منهما.

متى سيتقابل ليفربول مع بايرن ميونخ؟

من المنتظر أن يتقابل ليفربول مع بايرن ميونخ في مباراتي ذهاب وإياب بدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تُقام المواجهة الأولى بينهما في آنفيلد يوم 19 فبراير، وبالنسبة لمباراة العودة فستُلعب في أليانز آرينا يوم 13 مارس، وستلعب كلتا المباراتين في العاشرةً مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

كيف يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ؟ من المقرر أن يتم إذاعة مباراة دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع بين ليفربول وبايرن ميونخ على قنوات بي إن سبورتس القطرية حيث تعد الناقل الحصري لمباريات المسابقة في الشرق الأوسط.





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