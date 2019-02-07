مركز الإعلام الرقمي: الواتساب يحظر مليوني حساب شهريا

2019/02/07 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أوضح مركز الإعلام الرقمي بأن شركة الواتساب تقوم بحظر مليوني حساب من منصتها الرقمية للتواصل الفوري في كل شهر.وأوضح المركز في بيان تلقى “ناس” نسخة منه أن” الشركة أشارت إلى أن ثلاثة أرباع الحسابات السيئة يتم حظرها من دون القيام بعملية الإبلاغ المعروفة من قبل المستخدمين أو أي تدخل بشري، وأن […]

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