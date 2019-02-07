عشيرة خفاجة تستنكر اعتقال زعيم كتائب أبي الفضل العباس: غدر وجبن

2019/02/07 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أفاد مصدر مطلع لـ “ناس” اليوم الخميس أن “قوة من أمن الحشد الشعبي وعمليات بغداد اعتقلت أمين عام كتائب أبي الفضل العباس الشيخ أوس الخفاجي”.وبين المصدر اليوم (7 شباط 2019)، أنه ” في الساعة 2200 من يوم الخميس حضرت قوه من أمن الحشد الشعبي وعمليات بغداد إلى منطقة الكرادة م 909 […]

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