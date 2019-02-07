الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ

2019/02/07 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس (7 شباط 2019)، احباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" شمال شرق محافظة ديالى.

وقالت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان لها، إن "قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي احبطت، مساء اليوم، محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي في اطراف منطقة السعدية شمال شرق ديالى".

وأضاف، أن "قوات الحشد الشعبي تتصدى باستمرار للمحاولات الداعشية الخائبة في احداث اي خرق أمني".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الخميس، ضبط نحو 1300 صهريج وخرق لتهريب النفط خلال العام الماضي 2018.

وذكرت مديرية الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "ابطال مديرية شرطة الطاقة حققوا نتائج هائلة خلا العام الماضي 20

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت الحشد الشعبي، اليوم الخميس، احباط محاولة تسلل لعناصر داعش شمال شرق ديالى.

وذكر اعلام الحشد، ان "ابطال اللواء ١١٠ ضمن الفوج الثالث، أحبطوا اليوم الخميس محاولة تسلل لعناصر داعش في أطرف منطقة السعدية، شمال شرق ديالى&

بغداد اليوم - بغداد

أكد ​التحالف الدولي​، اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" يسيطر على أقل من 1 بالمئة في كل من ​سوريا​ و​العراق.

وذكر التحالف في بيان مقتضب له، تابعته "بغداد اليوم"، أن "تنظيم داعش الإرهابي، يسيطر على نحو أق

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