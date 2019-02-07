ائتمان المستهلكين الأمريكيين يتجاوز 4 تريليونات دولار بنهاية 2018

2019/02/07 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: نما ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة تجاوزت توقعات المحللين خلال ديسمبر ليتجاوز مستوى 4 تريليونات دولار بنهاية 2018.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الخميس، أن إجمالي ائتمان المستهلكين الأمريكيين نما خلال ديسمبر الماضي بنحو 5% أو ما يوازي 16.6 مليار دولار على أساس سنوي، ليصل إلى 4.010 تريليون دولار.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة سوف ينمو بمقدار 16.5 مليار دولار خلال ديسمبر المنقضي.





وكان ائتمان المستهلكين قد نما بنحو 6.8% أو ما يعادل 22.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي بعد التعديل.





وذكرت البيانات أن الائتمان غير المتجدد مثل قروض السيارات والطلاب سجل نمواً قدره 6% في ديسمبر الماضي، مقارنة مع نمو 7.2% في نوفمبر.





أما الائتمان المتجدد أي بطاقات الائتمان فقد ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنحو 3% مقابل نمو 5.6% في الشهر السابق له.





وبحلول الساعة 8:22 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 96.487.





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