عضو بالفيدرالي:أشك في قابلية تطبيق معدلات الفائدة السالبة بالولايات المتحدة

2019/02/07 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن معدلات الفائدة السالبة يمكن أن تكون ضارة بالنسبة للبنوك الأمريكية، مما يحد من نفعها كأداة طوارئ في ظل الانكماش الاقتصادي.





وأضاف "روبرت كابلان" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال حدث بالولاية، اليوم الخميس: "أنا أشك بشأن ما إذا كان خيار معدلات الفائدة السالبة قابلاً للتطبيق في الولايات المتحدة أم لا"، وفقاً لوكالة "بلومبرج".





وكانت هذه التصريحات رداً على سؤال حول دراسة حديثة أجراها أحد خبراء الاقتصاد في بنك "سان فرانسيسكو"، والتي وجدت أن معدلات الفائدة السالبة يمكن أن تكون قد أدت إلى تعافي أسرع في الولايات المتحدة بعد الركود العظيم.





وأوضح "كابلان" أن القلق الكبير بشأن معدلات الفائدة السالبة سيكون تأثيرها على النظام المالي وقدرة الوسطاء الماليين على أن يكونوا فعالين.





وتبرز مخاوف "كابلان" قلقًا قديمًا من أن المعدلات السالبة في الولايات المتحدة قد تعمق الانكماش من خلال إثارة أزمة ائتمان مؤلمة، حيث تكافح آلاف البنوك الصغيرة للبقاء في العمل

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