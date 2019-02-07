متى يصبح الأرز والمعكرونة مميتين؟

2019/02/07 | 23:53

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حذر بعض العلماء، في دراسة أجريت حديثا، ونشرت في "Nature Microbiology"، من تناول الأرز والمعكرونة إذا كانت مطبوخة منذ بضعة أيام وتم تخزينها.



وجاء في

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