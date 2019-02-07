آمن الحشد الشعبي ينفذ حملة واسعة لإغلاق مقرات تنتحل صفته في بغداد

2019/02/07 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قامت قوة من امن الحشد الشعبي، مساء اليوم الخميس، بإغلاق اربع مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقالت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها تلقت وكالة صدى نسخة منه، إن هذا الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية من اجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها للحشد الشعبي .

وأضاف البيان، أن من بين هذا المقرات موقعين يدعون انتماءهم للواء ٤٠ في الحشد الشعبي ومقر يدعي انتماءه للواء ٤٧ ومقر تابع لما يسمى (لواء ابو الفضل العباس) ويديره الشيخ اوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية في الكرادة، مبينا أن القوة الأمنية حاولت إغلاق المقر الاخير غير القانوني لكن المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم.

ودعت مديرية امن الحشد، جميع المواطنين الى ابلاغ المديرية عن اي مضايقة ممن يدعون انتمائهم الى الحشد الشعبي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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