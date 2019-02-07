الحشد ينفذ حملة واسعة لإغلاق مقرات تنتحل صفته في بغداد

2019/02/07 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قامت قوة من أمن الحشد الشعبي، مساء اليوم الخميس، بإغلاق أربع مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقالت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "هذا الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية من اجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها للحشد الشعبي".وأضاف البيان، أن "من بين هذا المقرات موقعين يدعون انتماءهم للواء ٤٠ في الحشد الشعبي ومقر يدعي انتماءه للواء ٤٧ ومقر تابع لما يسمى {لواء ابو الفضل العباس} ويديره الشيخ أوس الخفاجي يقع وسط المنطقة السكنية في الكرادة" مبينا أن "القوة الأمنية حاولت إغلاق المقر الاخير غير القانوني لكن المتواجدين هناك امتنعوا عن ذلك فتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية بحقهم".ودعت مديرية أمن الحشد "جميع المواطنين الى إبلاغ المديرية عن أي مضايقة ممن يدعون انتمائهم الى الحشد الشعبي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".انتهى

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