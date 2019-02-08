برشلونة بدأ التحضير لمرحلة ما بعد ميسي

2019/02/08 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشف رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، أن بطل إسبانيا بدأ التحضير لمرحلة ما بعد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أتم في صيف العام الماضي، الحادية والثلاثين من العمر، لاسيما من خلال التعاقدات الجديدة مع لاعبين شبان.وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "بي بي سي 5" نقلها الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الخميس: "أعلم أنه في ذات يوم، ليونيل سيقول إنه اعتزل".وأضاف بارتوميو الذي من المقرر أن تنتهي ولايته على رأس النادي في العام 2021: "علينا أن نحضَّر الفريق للمستقبل، لاسيما في المرحلة التي تلي اعتزال حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.وحجز ميسي مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى عالمياً، ولم يعرف الأرجنتيني فريقاً في مسيرته الاحترافية غير برشلونة،إذ نشأ في صفوف فئاته العمرية، وقاده منذ بدء مسيرته مع فريقه الأول صيف العام 2005، إلى سلسلة ألقاب أبرزها تسعة في الدوري الإسباني، وأربعة في دوري أبطال أوروبا، وستة في كأس إسبانيا.وبحسب الموقع الإلكتروني للنادي الكاتالوني، فقد خاض ميسي حتى الآن 664 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 581 هدفاً، مع 246 تمريرة حاسمة.وتأتي تصريحات بارتوميو بعد أداء نشط للفريق في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الماضية، كانت أبرز تعاقداته ضم الهولندي فرينكي دي يونغ "21 عاماً" الذي سينتقل إلى صفوفه من أياكس أمستردام الهولندي بدءاً من الصيف المقبل، في صفقة قدرت قيمتها بـ75 مليون يورو.وأردف بارتوميو: "نحن نستقدم لاعبين رائعين شبان إلى الفريق لأننا نحتاج لمواصلة هذه الفترة من النجاح.هذه هي مسؤوليتنا.ولايتي (في رئاسة النادي) تنتهي خلال موسمين، لذا عليّ أن أترك النادي في موقع رائع، وأقول للرئيس الجديد (هذا هو إرثنا)".

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