2019/02/08 | 00:05

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مدرب المنتخب الايراني سابقا كارلوس كيروش يوقع عقدا مع

الإتحاد الكولومبي لكرة القدم بعد مسيرة طويلة في ايران دامت ٨ أعوام

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